أبوعريش 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساختتمت مساء اليوم، حملة التبرع بالدم التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش بالتعاون مع مستشفى أبوعريش العام تحت شعار "دمك حياة لغيرك"، وذلك بمقر المكتب بجامع الحكير بالمحافظة‪.وأوضح مدير المكتب التعاوني نبيل بن سالم العطاس أن 131 متبرعًا شاركوا في التبرع خلال الحملة التي استمرت ثلاثة أيام، وسعت لتوفير كميات كافية من الدم في بنوك الدم بالمستشفيات، مثنيًا على التفاعل الكبير من شرائح المجتمع كافة مع الحملة، التي تعزز دور المكتب في خدمة المجتمع.// انتهى //19:40ت م0111