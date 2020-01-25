أبوعريش 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش مساء اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الجروح الخفية في العلاقات الأسرية", وذلك بمسرح مهرجان أبوعريش، ضمن برامج الملتقى الأسري الرابع الذي تنظمه اللجنة حاليًا.وأكدد المدرب أسامة الجامع خلال البرنامج التدريبي أهمية الأسرة كنواة للمجتمع، مستعرضًا العديد من المشاكل التي تحدث داخل الأسر من خلال الإهمال العاطفي للأبناء وتجاهل المشاعر وتهويل ردود الفعل، داعيًا إلى ضرورة قبول الأبناء دون شروط من خلال الاحتواء العاطفي.وأشار خلال البرنامج الذي استفاد منه نحو 350 متدربًا ومتدربة إلى نوعين من الأسر هما الأسرة اللوامة وهي كثيرة اللوم للأبناء على كل خطأ، والأسرة المتعلمة التي ترى في الخطأ فرصة للتعلم.وشدد على أهمية العناية بالحوار مع الأطفال خاصة وأن طريقة الحديث معهم هي التي تحدد الطريقة التي ينظر بها الأطفال لأنفسهم وللحياة لاحقًا، لافتًا الانتباه إلى أن الأطفال يتأثرون بالألفاظ وبنبرة الحديث، محذرًا من صفة المحاكاة لدى الأطفال الذين يحاكون طريقة تعامل الوالدين مع بعضهما ومع بقية أفراد الأسرة.وخلص المدرب إلى عدد من الأسباب التي تؤدي إلى أسرة مستقرة سعيدة من خلال الوضوح في العلاقات لدى أفراد الأسرة ومشاركة الوالدين لأنشطة الأبناء والحفاظ على كرامة الأبناء وكذلك تقدير واحترام أفراد الأسرة لبعضهم البعض.// انتهى //19:56ت م0113