الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستقام غداً المباراة النهائية لبطولة كأس القادة السعودي الدولية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض بين فريقي سبورتينج لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.ويلتقي الفريقان البرتغالي والإسباني في المباراة النهائية على ملعب معهد إعداد القادة عند الساعة التاسعة مساءً، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بعد تغلبهما أمس الجمعة على جينك البلجيكي في اللقاء الأول من مباريات نصف النهائي، وفيتورول كونستانتا الروماني في اللقاء الثاني.وتفتتح مباريات الدور الختامي غدا الأحد عند الساعة: 11:00 صباحاً بلقاء الهلال والنصر في ديربي الرياض لتحديد المركزين السابع والثامن، وعند الساعة 1:00 ظهراً يلتقي زينيت سان بطرسبورج الروسي مع ريد ستار الصربي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفي الساعة 6:00 مساءً يلتقي جينك البلجيكي مع فيتورول الروماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.// انتهى //19:58ت م0114