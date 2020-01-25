أكرا 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسبدأ وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى جمهورية غانا، بهدف إجراء تقييم للمراحل التي قطعتها البلاد بشان إنتاج الطاقة النووية.وأفاد المدير التنفيذي لمحطة غانا للطاقة النووية، تيو ني أوكاي، على هامش زيارة هذا الوفد ، أن أكرا تخطط لبدء إنتاج الطاقة النووية في المستقبل القريب، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتوليد الكهرباء من المصادر النووية بحلول عام 2030.وأكد أن الجهود متواصلة من أجل إنهاء المرحلة الأولى من خطة تنفيذ المشروع بحلول نهاية العام الجاري 2020، لافتًا النظر إلى أن غانا تستمد احتياجاتها في مجال الطاقة إلى حد كبير، من الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية، وأن ذلك يعتبر مكلفًا نسبيًا مقارنة بالطاقة النووية.// انتهى //20:21ت م0117