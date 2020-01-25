الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الشباب والهلال في قمة مباريات الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وشهد اللقاء طرد علي البليهي لاعب فريق الهلال في الدقيقة 82 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.وارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في المركز الثاني للدوري، بينما وصل الشباب إلى 22 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //20:42ت م0120