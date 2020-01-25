طريف 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستنفذ غداً أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين وبنات" في محافظة طريف التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ثلاث دورات تدريبية نوعية وبواقع 72 ساعة تدريبية.وتستهدف الدورات مرتادي ومرتادات أندية الحي بالمحافظة وطلاب التعليم العام وتشمل الجوانب الحياتية والاجتماعية المختلفة " في اللغات والبرمجة والتواصل الاجتماعي، ويشرف عليها متخصصون في هذه المجالات.// انتهى //20:51ت م0122