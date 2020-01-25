عدن 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة.جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها بوزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظي محافظات مأرب وصنعاء والجوف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز.وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات الجيش في بلاده لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية.. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة المضي ومضاعفة الجهود والعزيمة لدحر هذا المشروع وحماية اليمن والمنطقة من خطر وجودي يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي.ونوه الفريق محسن بكل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود الجيش، وأكد على ضرورة تضافر الجهود والمزيد من الاصطفاف الوطني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.ودعا نائب الرئيس اليمني القبائل في بلاده إلى الاستنفار ومواجهة خطر الحوثيين الداهم.// انتهى//20:52ت م0123