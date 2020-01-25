بيروت 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأعرب الرئيس ماكرون خلال الاتصال عن أمله في أن تعمل الحكومة اللبنانية الجديدة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق أن التزم لبنان بها في مؤتمر "سيدر" فيما شكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكدا العمل على معالجة الأوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.// انتهى //21:05ت م0124