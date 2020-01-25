سياسي / الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من نظيره الفرنسي
السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
بيروت 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس
تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعرب الرئيس ماكرون خلال الاتصال عن أمله في أن تعمل الحكومة اللبنانية الجديدة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق أن التزم لبنان بها في مؤتمر "سيدر" فيما شكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكدا العمل على معالجة الأوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.
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