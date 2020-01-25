الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (48) على كأسي وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة ( الفئة الثالثة )، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض (2019 / 2020م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس الهيئة العامة للرياضة على مسافة 1800 متر لأفراس الإنتاج عمر 4 سنوات لجميع الدرجات، والشوط السابع على كأس وزارة الخارجية ( الفئة الثالثة ) على مسافة 1600 متر لجياد المستورد عمر أربع سنوات فأكثر لجميع الدرجات .وسلّم معالي وكيل رئيس الهيئة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني كأس هيئة الرياضة للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، سعد بن مشرف لفوز الفرس (الدروازه) العائدة ملكيتها لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس ، وسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين كأس وزارة الخارجية ( الفئة الثالثة ) للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، سعد بن مشرف لفوز الجواد (مجاك) العائد ملكيته لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .// انتهى //21:14ت م0125