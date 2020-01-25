رياضي / المنتخب السعودي لكرة اليد يكسب نظيره الكويتي "24 - 19 " في ختام البطولة الآسيوية
السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الفوز من أمام منتخب الكويت بنتيجة ( 24 - 19) في ختام البطولة الآسيوية في نسختها التاسعة عشر المقامة بالكويت ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بمجمع سعد العبدالله الصباح للصالات .
وشهدت البداية تميز و سيطرة المنتخب السعودي، حتى أنهى لاعبو الأخضر الشوط الأول لصالحهم بفارق خمسة أهداف بواقع ( 7 - 12 ).
واستمر التألق السعودي حاضرًا في أرضية الملعب وأخذ يزيد حتى نهاية المباراة بفارق خمسة أهداف ( 24 - 19 ).
وبهذه النتيجة يخرج المنتخب السعودي بالمركز السابع في الترتيب العام للبطولة، حيث لعب 5 مباريات فاز في 2 بالدور الأول وتصدر المجموعة ، وخسر 3 مباريات في الدور الرئيسي للبطولة.
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21:32ت م
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