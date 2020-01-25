السيح 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واساختتمت بمدينة السيح اليوم، فعاليات معسكر الدراسة الكشفية الأولية للشارة الخشبية، التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بمشاركة أربعين طالباً يمثلون كليات الجامعة وفروعها، واستمرت ثلاثة أيام .وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة، أن الدراسة الكشفية تهدف إلى تعريف الطلاب بنظام الحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها ووسائلها، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا المجال.وأبان أن فعاليات المعسكر اشتملت على العديد من البرامج الثقافية والرياضية والاجتماعية الهادفة إلى تنمية مواهب الطلاب المشاركين وإبرازها، وصاحبها دورات تدريبية متعددة التخصصات، مشيراً إلى أن العمادة ممثلة في وحدة النشاط الكشفي حرصت على الإعداد المبكر لفعاليات المعسكر لإشراك أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة للعمل على تدريبهم وتأهيلهم في المجال الكشفي لإحياء بذرة التطوع والعطاء فيهم لخدمة دينهم ووطنهم.// انتهى //21:45ت م0128