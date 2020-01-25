عمّان 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسقالت الحكومة الأردنية اليوم إنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية، موكدة أن موضوع فك الارتباط لم يطرح لا سابقاً ولا حالياً.وقال وزير الخارجية الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ستتعامل مع الخطة الأميركية للسلام المعروفة ب "صفقة القرن" وفقا للثوابت الأردنية وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا .وأضاف خلال لقاء صحفي أن الأردن لم تطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية.ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية.// انتهى//21:55ت م0134