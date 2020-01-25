الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسبدعوة من رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين حضر مساعد مديرة عام اليونسكو ارنستو اوتون، مباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية عن الإبل وموروثها الشعبي في المملكة، كذلك التعريف بمهام اليونسكو الثقافية لدى المهتمين بالإبل وانشطتها .وأكد فهد بن حثلين أن الإبل وملاكها وأهلها وأنشطتها يستحقون التواجد في الفعاليات والمنصات العالمية وهذا ما نسعى إليه مع اليونسكو حالياً ومع منظمات عالمية أخرى في المستقبل القريب، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالتعاون مع اليونسكو) .من جانبه عبر ارنستو عن سعادته بالتواجد في المملكة وقال: "سعيد بوجودي في السعودية لحضور ختام أكبر مهرجان للإبل في العالم، مهرجان الملك عبدالعزيز للابل الذي يحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".وأضاف : "مسرور بلقائي المثمر مع رئيس المنظمة الدولية للابل فهد بن حثلين وسنسعى لتعزيز الشراكة مع المنظمة، ولقد أسعدني بشدة اهتمامه وتحمسه لوضع الإبل وانشطتها على الخارطة الدولية عبر عمل دؤوب متواصل وخطط مدروسة" .يشار إلى منظمة اليونسكو تضم نحو 195 دولة ولها نحو 50 مكتبا حول العالم، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الفرنسية باريس، وتهتم المنظمة بخمسة برامج رئيسية: "التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام".// انتهى //22:13ت م0135