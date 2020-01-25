عام / شرطة الشرقية تقبض على مواطن لتورُّطه في سرقة عدد من المنازل // للصحف //

السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
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الدمام 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.
‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة (٧) منازل بمحافظة الخبر والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
// للصحف // // انتهى //
22:18ت م
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