عدن 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسشدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على إسناد الجيش الوطني والمقاومة في بلاده حتى استكمال تحرير المناطق كافة التي لاتزال خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع بجنوب البلاد.وناقش عبدالملك، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، التطورات الميدانية وسير العمليات القتالية في جبهات الضالع ضد مليشيا الحوثي والتقدم المحرز.ونوه رئيس الوزراء اليمني، بمعنويات الجيش في جبهات الضالع، وفي مختلف الجبهات الأخرى لاستكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.وأطلع القائد العسكري رئيس الوزراء على تطورات الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع والجاهزية القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي والتقدم باتجاه محافظتي إب والبيضاء.// انتهى //22:38ت م0140