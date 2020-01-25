الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسيختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدا مبارياته الودية بمعسكره المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك عندما يلتقي بفريق تورجون سالا الإسباني.وكان المدير الفني للأخضر الإسباني لويس فونسيكا منح اللاعبين راحة اليوم، بعد أن خاض أربع مباريات ودية سابقة في معسكر مدريد، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الفني، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام في أواخر شهر فبراير المقبل بتركمانستان، المؤهلة إلى كأس العالم 2020.يذكر أن المنتخب السعودي يحل في كأس آسيا بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.// انتهى //22:51ت م0141