الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستعادل فريقا الاتحاد والعدالة بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع العدالة رصيده لـ 10 نقاط في المركز الرابع عشر.وأسدل الستار على الدور الأول من الموسم والذي توجه النصر بالانفراد بالصدارة بـ 33 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الثاني، فيما حل الأهلي ثالثاً بـ 29 نقطة.// انتهى //22:52ت م0142