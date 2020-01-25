المدينة المنورة 30 جماد الأولى 1441هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسنفذت جمعية البيئة بالمدينة المنورة اليوم، مبادرة بعنوان " تنظيف منتزه مسيال جبل أحد "، بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة وأمانة المدينة، وذلك بمقر جبل أحد بالمدينة المنورة .وأوضح رئيس مركز مهارات للعمل التطوعي عبدالعزيز المقنص أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠، مبينا أن الفرق التطوعية بمركز مهارات للعمل التطوعي ضمن الشراكة المجتمعية تسهم مع جمعية البيئة بالمدينة المنورة تفعيلاً لمسئوليتهم المجتمعية لبيئة عامرة في هذه المبادرة بالمساندة في نظافة جبل أحد الذي يعد معلما إسلاميا تاريخيا، مقدما شكره للفرق المشاركة من فريق عطاءات طيبة التطوعي وفريق عيش الرياضة التطوعي في هذه المبادرة ومساهمتهم الفعالة لمسئوليتهم المجتمعية.من جهته أكد مؤسس فريق عطاءات طيبة ضيف الله الأنصاري أن المشاركة في هذه المبادرة تعد أحد مراتب الصدقة التي هي إماطة الأذى عن الطريق وتهيئة المكان للسياح والزائرين والإحساس بما يقوم به إخواننا عمال النظافة ولما يواجهونه من تعب ومشقة .// انتهى //23:11ت م0144