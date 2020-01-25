الدمام 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستنظم غرفة الشرقية بعد غد، ورشة عمل متخصصة حول الفرص الاستثمارية لقطاع التعليم الأهلي والأجنبـي والمستثمرين والمهتمين، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمركز الوطني للتخصيص، وإحدى شركة تطوير المباني، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتهدف الورشة، إلى مناقشة وبحث مشاريع تنفيذ مسارات مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المباني التعليمية، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة، باستلهام الأفكار الجديدة التي تنعكس على تطور التعليم في المستقبل، ومعرفة السبل المثلى لتوظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة العملية التعليمية بما يعزز من السمة الابتكارية والإبداعية التي تتسم بها مشاريع شركة تطوير المباني في القطاع التعليمي داخل المملكة.// انتهى //23:11ت م0145