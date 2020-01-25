سكاكا 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1 - 2 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 09:00 صباحاً في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة.ويأتي توجيه سموه نظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس .// انتهى //23:35ت م0147