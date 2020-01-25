البكيرية 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستشارك جمعيَّةُ كُنُوز للأسر المنتجة والأناملِ المُبدِّعة بالقصيم بمهرجان ربيع البكيرية 41 الذي تنظمه البلدية بملعب الجوهرة بالمحافظة.وجاءت مشاركة الجمعية بعدد من بوثات الأسر المنتجة، حيث تعرف الجمعية الزوار على رسالة الجمعية التي تضمنت دراسة أحوال الأسر وتدريبها وتأهيلها وتوجيهها نحو أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضحت عضوة العلاقات العامة والأعلام بالجمعية مسك السلمي، أن أهداف الجمعية توفير بيئة عمل آمنة لأنشطة الأنامل المبدعة، ونشر الوعي لدى المجتمع بجميع شرائحه، وتنمية المجتمع ودعم العمل والإنتاج المحلي والتحول من المساعدة إلى المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتمكين الأسر المستهدفة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.// انتهى //23:48ت م0148