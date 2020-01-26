الجبيل 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، ثامن سباقاته للموسم الحالي، بدعم نادي الفروسية بالرياض، بحضور نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل أحمد بن عبدالرحمن العريمة وأعضاء إدارة الميدان وملاك الخيل وجمع من الأهالي ومحبي هذه الرياضة الأصيلة.واشتمل السباق على أربعة أشواط ، بلغ كل شوط مسافة ١٤٠٠ متر، وفي نهاية الشوط الرابع تُوج مالك الجواد فارس نجد الذي حقق فيه المركز الأول.وأسفرت نتائج السباق عن فوز الحصان (طاير) للمالك أحمد محمد الزاهر من تدريبات أحمد الزاهر وقيادة الخيال جعفر المرهون في الشوط الأول المخصص للجياد المحلية كسبت من ( ٠ – ٣) بمسافة ١٤٠٠ متر، وفي الشوط الثاني المخصص مفتوح حصن وأفراس مواليد ٢٠١٦م مسافة ١٤٠٠متر حصل على المركز الأول الحصان ( رثاع ) للمالك بندر عوض الوادعي من تدريبات متعب الشمري وقيادة الخيال عبدالعزيز الصايغ .أما الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح الدرجات ومسافة ١٤٠٠متر حصل على المركز الأول الحصان (سوزوكادريم ) للمالك بندر عوض الوادعي من تدريبات متعب الشمري وقيادة الخيال عبدالعزيز الصايغ، وفي الشوط الرابع المخصص حصن وأفراس مفتوح مواليد 2017 بمسافة ١٤٠٠ متر حصل على الكأس والمركز الأول الجواد ( فارس نجد ) للمالك بندر عوض الوادعي من تدريبات متعب الشمري وقيادة الخيال عبدالعزيز الصايغ .// انتهى//00:03ت م0150