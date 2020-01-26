الأحساء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسنظمت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الاحساء اليوم، بالتعاون مع جماعة وحي فعالية بعنوان "رحلة للرسم في الهواء الطلق"، وذلك بمدينة جواثا بالأحساء.وأوضحت مشرفة اللجنة سلمى الشيخ، أن هذه الفعالية التي نظمتها اللجنة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة من مختلف المدارس الفنية والتشكيلية، وستنفذ في مناطق سياحية أخرى خلال الفترة القادمة، منوهة بالإقبال الكبير للزائرين لمشاهدة الرسومات.// انتهى //00:17ت م0153