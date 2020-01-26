رفحاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأعلن المعهد العلمي برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسي للساعة التاسعة صباحا ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبي المعهد.كما قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن بـرفحاء تأخير الدوام في الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، وذلك نظراً لبرودة الاجواء ولسلامة منسوبي الجمعية.// انتهى //00:39ت م0154