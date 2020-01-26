الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى :( علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب).// انتهى //07:22ت م0003