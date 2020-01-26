الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بترقية وتعيين 24 قاضياً بديوان المظالم.خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. اليوم.القيادة تهنّئ الرئيس الهندي والحاكم العام الأسترالي.أمير الرياض: الرعاية الكريمة للمهرجان اهتمام بالموروث الشعبي وأصالته.نائب وزير الدفاع يكشف أهداف إيران وميليشياتها للعالم.محمد بن عبدالرحمن يؤكد دعم القيادة لمهرجانات التاريخ والتراث العريق.الحقيل يسلّم المواطنين وحداتهم ضمن مشروع «ديار السعد» بالرياض.480 ألف مستفيد من نظام موعد الإلكتروني بالقصيم.جولة سرية تطيح بقيادات صحية في المحاني والحوية.عبدالملك يثمن جهود التحالف في إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.الاحتلال يبعد الشيخ صبري عن الأقصى.العراق يتحرر من الحواجز.إيران.. جدار من ورق.ســـقـوط مـثــلث الشر الـتركي في الشرق الأوسط.1.3 مليار دولار احتياج الأمم المتحدة لدعم ستة ملايين سوداني.// يتبع //07:39ت م0005