إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم نفي باكستان صحة الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة مولتان بإقليم البنجاب.واهتمت بترحيب الصين بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حول مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، مؤكدة استعدادها للعمل مع باكستان لمواصلة المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي وإكمالها بأسرع ما يمكن.وتطرقت إلى دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شعبه للخروج في الخامس من فبراير المقبل للتعبير عن التضامن مع الشعب الكشميري.واهتمت باتفاق باكستان واليابان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.وتناقلت أنباء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القاتل في الصين، ووصول هذا الفيروس إلى الدول الأوروبية وماليزيا واستراليا.كما أخبرت عن ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ في المناطق المتأثرة بالزلزال، وإعلان باكستان عن استعدادها تقديم المساعدة والدعم اللازم للسلطات التركية.وفي الشأن العراقي تطرقت صحف إلى إعلان قيادة عمليات بغداد عن إعادة فتح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وطريق محمد القاسم السريع بوسط العاصمة بشكل كامل.// انتهى //09:50ت م0020