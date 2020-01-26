جدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 20 يناير 2020م، في سوق محلية في قريتي ناغراغو وآلامو في مقاطعة سانيماتانغا في المنطقة الشمالية الوسطى بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً.وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها، راجياً للجرحى عاجل الشفاء.وأكد الأمين العام على دعم المنظمة لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب, مجدداً الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.// انتهى //09:59ت م0022