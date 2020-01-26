الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان السلطات الصحية السودانية البدء في مراقبة جميع القادمين إلى البلاد، اعتبارًا من اليوم، لمنع تفشي فيروس كورونا.وأشارت إلى امتداد المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية أمس من مديرية نهم الواقعة شمال شرق صنعاء إلى مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب ومتاخمةللعاصمة اليمنية.وقالت إن مجلس النواب الليبي يجري مشاورات مكثفة لاختيار الأعضاء المكلفين بالمشاركة في الحوار السياسي الذي دعت له بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة جنيف نهايةالشهر الجاري.ونقلت عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت عدداً من الإصابات لتلقي العلاج في المستشفيات فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية.ولفتت الانتباه إلى وقوع مصادمات، أمس بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين عندما حاولت القوات الأمنية إعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الاسمنتية من الساحة وسط بغداد.// انتهى //09:59ت م0023