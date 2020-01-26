أبوعريش 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساختتمت جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بجازان أمس، المبادرة التطوعية "صحتك تهمنا"، التي نظمتها الجمعية ضمن فعاليات مهرجان أبوعريش الترفيهي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عثمان أبوعمرين أن المبادرة هدفت إلى التعرف على مرضى السكري ومعدل السكر التراكمي، والفحص المبكر للسكري وضغط الدم، إلى جانب ركن للتطعيم ضد شلل الأطفال، وركن أخر لمكافحة التدخين، فضلًا عن التعريف بدور الصحة المدرسية والتعرف على بطاقة أولوية ضمن ركن تجربة المريض.وأشار أبوعمرين إلى أن المبادرة التي استمرت يومين، جاءت بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية الجنوبي في أبوعريش، واستفاد منها أكثر من 500 زائر وزائرة لمهرجان أبو عريش للتسوق.يذكر أن جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية التي تأسست بجازان في الربع الأخير من العام 2019م ، وتقدم خدماتها الصحية الوقائية المبتكرة من خلال نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والعمل على التحول من علاج الأمراض المزمنة إلى الوقاية منها ، حيث نفذت الجمعية خلال الأشهر الماضية عددًا من البرامج والدورات والحملات التوعوية.// انتهى //10:08ت م0024