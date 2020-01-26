القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسسيطر الشأن المحلي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم، مبرزة تأكيد وزارة الصحة والسكان المصرية أن هناك إجراءات وقائية مشددة للتصدي لفيروس "كورونا" الذي انتشر في الصين وعدد من دول آسيا وأوروبا.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى إجماع القوى الفلسطينية على رفض الخطة المزمع أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".ولفتت النظر إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب تواصل اجتماعاتها لإصدار بيانها الأول وإقراره، في الوقت الذي يواصل فيه الشارع اللبناني المحتج تحركاته.وأخبرت صحف القاهرة عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بالقرب من مدينة معرة النعمان، والسيطرة على بلدتي تقانة والدير الغربي واندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في بغداد أمس، وسقوط 7 قتلى وأكثر من 50 مصاب نتيجة مصادمات بين الجانبين على جسر محمد القاسم.كما نشرت الصحف في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم ألازيج بشرق تركيا إلى 22 قتيلاً و1030 مصابًا.// انتهى //10:14ت م0026