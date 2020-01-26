نجران 01 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسنفذت جمعية نور نجران النسائية لذوي الإعاقة أمس، محاضرة بعنوان "اضطراب التكامل الحسي"، وذلك بمقر الجمعية.واستهدفت المحاضرة أعضاء الجمعية وأولياء الأمور لذوي الإعاقة وعدداً من أخصائي العلاج الطبيعي وعلم النفس، لتعريفهم بأهمية اضطراب التكامل الحسي وتدريبهم على التعامل بالطرق التربوية مع الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو من اضطرابات التوحد.واشتملت المحاضرة على عدة محاور منها كيفية إسهام العملية العصبية في دمج المعلومات الحسية من الجسم، ونظام التحفيز، وتعلم مهارات جديدة ترتكز على تسلسل الحركات والعلاج الفعال، كما تضمنت المحاضرة أنشطة وتمارين عملية.// انتهى //10:16ت م0027