الرياض 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسيقيم كرسي أبحاث الأمان الدوائي بجامعة الملك سعود يوم الجمعة القادم، لمدة ثلاث أيام "اللقاء العلمي الثاني للأدوية البيولوجية والأدوية الجنيسة، وذلك بفندق "الهوليدي إن - الازدهار" في مدينة الرياض.وأوضح الرئيس العلمي للمؤتمر استشاري أمراض الروماتيزم الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن أحمد عمير أن اللقاء سيبدأ يومه الأول بانطلاق ثلاث ورش عمل مصاحبة، وهي مقدمة في اقتصاديات الدواء والتقيظ الدوائي، إضافة إلى استخدامات الأدوية البيولوجية والأدوية الجنسية.وأضاف أن الكرسي خصص ثلاثة جوائز تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال لأفضل ثلاث أبحاث متخصصة بهذا المجال، وسيشرف على الجائزة الأستاذة المساعدة في قسم الصيدلة الإكلينيكية الدكتورة منيرة الوهيبي وعضوية كل من الدكتور عادل الرويسان من الهيئة العامة للغذاء والدواء والدكتور ارجي انوكاين من قسم التمريض بجامعة الملك سعود والدكتور محمود موصلي من كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز.يذكر أن اللقاء يهدف إلى مواكبة مستجدات الأدوية البيولوجية والأدوية الجنسية والاستمرار في رفع الوعي بالسلامة الدوائية في هذا المجال والإسهام في تحقيق الجانب الصحي تواكبًا مع رؤية المملكة 2030.ويستهدف اللقاء جميع الفئات المهتمة بمجال الأمان الدوائي والأدوية البيولوجية ومثيلاتها بالمملكة من الباحثين الصحين ومقدمي الرعاية الصحية وضباط الأمان الدوائي وطلاب المجال الصحي.// انتهى //10:21ت م0028