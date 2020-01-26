بغداد 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، تطورات الحراك الشعبي, والجهود المبذولة لاختيار رئيس حكومة جديد متفق عليه من الجميع ، مشيرةً إلى التوقعات بأن يعلن عن اسم رئيس الوزراء الجديد الذي يخلف رئيس الحكومة الحالي المستقيل عادل عبد المهدي في غضون أيام لاسيما بعد اختتام الجولة الأوروبية لرئيس الجمهورية برهم صالح أمس .وتطرقت الصحف إلى آراء المراقبين بضرورة أن تتصدى الحكومة الجديدة لمهمة مركزية تتمثل بإجراء انتخابات مبكرة والمسارعة بتوفيرالخدمات الضرورية للعراقيين, وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في البلاد.وتناولت تطورات الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق الذي دخل شهره الرابع, مؤكدةً بأن الحراك استعاد زخمه بعد الدعوات والمناشدات التي اطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاجهاض محاولات فضه بالقوة واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين ، محذرةً من تسويف المطالب الحقة التي خرج المتظاهرون السلميون من أجلها وقدموا التضحيات الكبيرة من أجل تحقيقها .// انتهى //11:29ت م0042