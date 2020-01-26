رفحاء 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لطلاب العلم، برنامج "قارئ 3"، وذلك في مسجد سلطانة بحي الجميما، والذي سيبدأ يوم الأربعاء 4 / 6/ 1441هـ، وينتهي الخميس 16 / 8 / 1441هـ.فيما ستقيم الجمعية البرنامج الثاني "حفظ المتون" في جامع اللحيدان بحي اليرموك، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع بعد صلاة العصر في ثلاث مستويات الأول الأصول الثلاثة، والأربعون النووية، وكتاب التوحيد، والمستوى الثاني عمدة الأحكام، والمستوى الثالث بلوغ المرام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 8 / 6 / 1441هـ، وينتهي يوم الخميس 16 / 8/ 1441هـ.// انتهى //11:36ت م0044