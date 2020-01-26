الدمام 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستنظم جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالدمام غداً، ملتقى صناع الأثر، الذي يستمر لمدة يومين في قاعة الجوسق بالدمام.وأوضح المدير التنفيذي للقافلة عادل الحسين، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات والبرامج التفاعلية التي تستهدف أصحاب التأثير على فئة الشباب والشابات، وتقدم في قوالب إبداعية، مشيراً إلى أن فعاليات الملتقى تستهدف 400 شاب وفتاة.وأفاد الحسين، أن الملتقى يشمل أربعة محاور رئيسة، هي منصة للإلقاء الحر يشارك فيه الآباء والأبناء من جهة، والأمهات والبنات؛ في عرض تجاربهم الناجحة للاستفادة منها، واستضافة بعض من الخبراء المختصين في التربية يتحدثون عن تجاربهم في مجال عملهم مع الأسر، ومعرض تقني يستعرض فيه التطبيقات التقنية التي لها علاقة بالتربية، وتأثيرها على الأبناء، إضافة إلى برنامج استشارات يقف فيها المتخصصون والمتخصصات في مجال التربية لتقديم استشاراتهم والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة في هذا المجال.// انتهى //11:45ت م0045