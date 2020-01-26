أبها 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسيُنظم مكتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير الاسبوع الجاري، عدداً من المحاضرات الدينية والتوعوية التي تقام بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.ويلقي عبدالله عامر آل طالع غداً، محاضرة بعنوان "التحذير من عقوبة الظلم"، وذلك بالجامع الكبير ببحر أبو سكينة، فيما يلقي ظافر القحطاني محاضرة يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، تليها محاضرة يوم الأربعاء بالجامع نفسه بعنوان "تعظيم حق الوالدين"، يلقيها محمد مسفر الهاجري.تأتي هذي المحاضرات، ضمن سلسلة "الدعوة إلى الله"، التي ينفذها مكتب بحر أبو سكينة حالياً.// انتهى //11:46ت م0046