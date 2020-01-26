عمّان 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية .وتطرقت إلى إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرجال الدين الفلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك ، واعتباره جزء من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين وعلى المسجد وباحاته.وتابعت مداهمة قوات الأمن العراقية لساحات الاعتصامات في بغداد ومدن أخرى، والاشتباكات مع المعتصمين مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.وسلطت الضوء على مواصله الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب ، اجتماعاتها لإصدار بيانها الأول وإقراره، في وقت انطلقت مسيرات شعبية باتجاه ساحة الشهداء ومحيط مجلس النواب اللبناني رفضًا للحكومة الجديدة برئاسة دياب.// انتهى //11:48ت م0047