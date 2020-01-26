بكين 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأكدت السُلطات الصينية أن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وأن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.وقال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي في بيان صحفي اليوم إن معرفة السُلطات بالفيروس الجديد الذي أدى لوفاة 56 شخصًا حتى الآن محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير معلومة بالنسبة لها.من جهة أخرى، علقت الجهات الصينية المختصة التجارة في منتجات الحيوانات البرية إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا .فيما أبان علماء صينيون من جهتهم، أنهم نجحوا في عزل سلالة فيروس كورونا ويعد خطوة حاسمة في تطوير لقاح.وأدلى شو وينبو مدير معهد مكافحة الأمراض الفيروسية بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالصين بهذا الإعلان أمام الصحفيين اليوم.// انتهى //11:53ت م0049