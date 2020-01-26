بغداد 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساستقرت الأوضاع الأمنية في محافظات وسط وجنوب العراق اليوم, مشيرةً إلى تواصل فعاليات الحراك الشعبي السلمية في المواقع المخصصة لها.ونوهت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تقرير صحفي بعودة العمل الرسمي إلى الدوائر والمدارس الحكومية في غالبية هذه المحافظات.وفي العاصمة، شهدت أغلب الشوارع انسيابية في السير حيث لا يوجد قطع للشوارع الرئيسة، في تزامن مع استقرار الوضع الأمني.وفي محافظة النجف، افتتحت جميع الطرق والجسور أمام سير المركبات، فيما عاود طلبة المدارس الابتدائية والثانوية انتظامهم الدراسي الذي ترافق مع عودة العمل في الدوائر الحكومية بعد انقطاع استمر أسبوعًا وتزامن مع بداية التصعيد الأخير الذي شهده الحراك الشعبي.أما محافظة البصرة، فقد شهدت انسيابية في حركة السير، على إثر إعادة فتح جميع الطرق والتقاطعات الرئيسة, فيما تواصلت الاحتجاجات في ساحة البحرية التي شهدت توافد أعداد كبيرة من المحتجين.وأفادت الوكالة العراقية باستمرار إغلاق المحتجين لعدد من جسور محافظة ذي قار جنوب البلاد، تزامنًا مع استمرار نشاطاتهم الاحتجاجية السلمية في ساحة الحبوبي وسط المدينة.أما في محافظة واسط، فقد شهد الوضع الأمني استقرارًا, وبقيت جميع الشوارع والطرق والجسور سالكة ومفتوحة أمام حركة السير، كما استأنفت أغلب المدارس دوامها.وتطرقت الوكالة العراقية الرسمية في تقريرها إلى الأوضاع في محافظة الديوانية، واصفةً إياه بالمستقر رغم استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في ساحة الساعة.فيما شهدت محافظات ميسان وكربلاء والمثنى وذي قار إغلاق بعض الجسور والطرق الرئيسة في ساعات الصباح الأولى.// انتهى //12:06ت م0054