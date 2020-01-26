صامطة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة مساء أمس, برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "إدارة الأزمات والكوراث"، وذلك في قاعة التدريب باللجنة.وهدف البرنامج الذي قدمه مدير الهلال الأحمر السعودي بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد إلى تعريف القيادات الاجتماعية والحكومية بمحافظة صامطة بكيفية التخطيط المسبق لإدارة الأزمات وأهم الخطوات والإجراءات المتخذة عند وقوع الكوارث الأساليب المتبعة في التجهيز المنتظم قبل وبعد الكارثة.// انتهى //12:10ت م0056