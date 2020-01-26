السيح 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسيدشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي غداً ، حزمة من البرامج والدورات النوعية في أندية مدارس الحي الترفيهية والتعليمية ، وذلك في مقر ناديالحي بثانوية الإمام البخاري بمدينة السيح .ونوه مدير تعليم الخرج رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي بمخرجات مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية على مستوى الشرائح المترددة على الأندية لاسيما الطلابوالطالبات ، وسعي المبادرة في تنمية مواهب الطلاب والطالبات ، وبناء قدراتهم ومهاراتهم ، وتحفيز طاقاتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يتوافق مع مبادرات الرؤية الوطنية 2030 .وأبان أن اندية الحي الترفيهية والتعليمية للبنين ستشهد دورات نوعية وحراكاً مهنياً وتقنياً يتواكب مع برنامج جودة الحياة 2020 ، لافتاً إلى أن ما يقدم في هذهالأندية يعد استكمالاً لما يتعلمه أبنائنا وبناتنا في البرنامج الصباحي من صقل المواهب وتنمية المهارات وتمكينهم بما يتوافق مع مهاراتهم.// انتهى //13:44ت م0076