ثقافي / تعليم الخرج يدشن غداً انطلاقة الدورات النوعية في أندية مدارس الحي
الأحد 1441/6/1 هـ الموافق 2020/01/26 م واس
السيح 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس
يدشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي غداً ، حزمة من البرامج والدورات النوعية في أندية مدارس الحي الترفيهية والتعليمية ، وذلك في مقر نادي
الحي بثانوية الإمام البخاري بمدينة السيح .
ونوه مدير تعليم الخرج رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي بمخرجات مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية على مستوى الشرائح المترددة على الأندية لاسيما الطلاب
والطالبات ، وسعي المبادرة في تنمية مواهب الطلاب والطالبات ، وبناء قدراتهم ومهاراتهم ، وتحفيز طاقاتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يتوافق مع مبادرات الرؤية الوطنية 2030 .
وأبان أن اندية الحي الترفيهية والتعليمية للبنين ستشهد دورات نوعية وحراكاً مهنياً وتقنياً يتواكب مع برنامج جودة الحياة 2020 ، لافتاً إلى أن ما يقدم في هذه
الأندية يعد استكمالاً لما يتعلمه أبنائنا وبناتنا في البرنامج الصباحي من صقل المواهب وتنمية المهارات وتمكينهم بما يتوافق مع مهاراتهم.
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