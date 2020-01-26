الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسيدشن نادي الرياض الأدبي مساء غدٍ، كتاب معجم إعلام النساء في المملكة العربية السعودية، الذي يقدم تراجم وسير 338 سيدة سعودية ذوات اختصاصات مختلفة وقصص كفاح تختلف عن الأخرى مع حوار مفتوح لكاتبته غريد الشيخ.وبين رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود أن احتفاء أدبي الرياض بالكتاب يأتي تقديرا للجهود المبذول فيه من رصد و توثيق و إبراز لجهود سيدات سعوديات رائدات في الطب والعلوم والتكنولوجيا ومخترعات وعالمات وروائيات وشاعرات وفنانات تشكيليات، وأميرات تركن بصمة في العلم والأعمال الخيرية والمساهمات الإنسانية.وبين أن الكتاب يغوص في حياة كل منهن ليستخرج اللآلئ التي أبدعتها والعطاءات التي قدمتها، ويشجع على دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال دراسة عطاءات المرأة وكفاحها وعملها وعلمها ومساهمتها الوطنية.وبينت مؤلفة الكتاب غريد الشيخ أنه يغطي سير نساء من مناطق المملكة كافةً، فيستطيع القارئ أو الباحث عمل دراسة لتوزّع إنجازات المرأة في كل منطقة، والتصنيفات من حيث نوعية الأبداع أو العمل أو الإنتاج الفكري أو الثقافي أو الفني .// انتهى //13:47ت م0077