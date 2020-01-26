رياضي / أكثر من 300 شاب يشاركون في ملتقى "تحدي الرمال 2020" في بيش
الأحد 1441/6/1 هـ الموافق 2020/01/26 م واس
بيش 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز مسلية التابع لمحافظة بيش، ملتقى "تحدي الرمال ٢٠٢٠ "، بمشاركة أكثر من 300 شاب، بمقر مركز النشاط الاجتماعي بالمجديرة.
وأشار رئيس المركز علي عروي ، أن الحدث الذي سيستمر ثمانية أيام، يعد الأكبر على مستوى المحافظة ، ويشتمل على رالي الدراجات الهوائية بمشاركة فريق هواة بيش للدراجات الهوائية ، ومسابقات في كرة القدم والطائرة ، إضافة إلى بعض البرامج المصاحبة للملتقى ، تقدم خلالها عدة دورات موجهة للشباب والفتيات في السلامة والإطفاء والإخلاء ، والتعامل مع الآخرين ، و مبادئ الإسعافات الأولية .
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