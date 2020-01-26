بيش 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز مسلية التابع لمحافظة بيش، ملتقى "تحدي الرمال ٢٠٢٠ "، بمشاركة أكثر من 300 شاب، بمقر مركز النشاط الاجتماعي بالمجديرة.وأشار رئيس المركز علي عروي ، أن الحدث الذي سيستمر ثمانية أيام، يعد الأكبر على مستوى المحافظة ، ويشتمل على رالي الدراجات الهوائية بمشاركة فريق هواة بيش للدراجات الهوائية ، ومسابقات في كرة القدم والطائرة ، إضافة إلى بعض البرامج المصاحبة للملتقى ، تقدم خلالها عدة دورات موجهة للشباب والفتيات في السلامة والإطفاء والإخلاء ، والتعامل مع الآخرين ، و مبادئ الإسعافات الأولية .// انتهى //13:49ت م0078