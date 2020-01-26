مسقط 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 61ر4081 نقطة مرتفعًا بـ 08ر12 نقطة وبنسبة 297ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 53ر4069 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و 9 آلاف و 301 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 49 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 977 ألفا و 829 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 115ر0 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 89ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:55ت م0080