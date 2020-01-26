اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 297ر0 بالمئة
الأحد 1441/6/1 هـ الموافق 2020/01/26 م واس
مسقط 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 61ر4081 نقطة مرتفعًا بـ 08ر12 نقطة وبنسبة 297ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 53ر4069 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و 9 آلاف و 301 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 49 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 977 ألفا و 829 ريالًا عُمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 115ر0 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 89ر18 مليار ريال عُماني.
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