الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأفادت صحة الرياض أن عدد المستفيدين من خِدْمات مستشفى الخاصرة العام بلغ أكثر من (37849) مستفيدا خلال العام 2019م؛ حيث بلغ عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ (21376) مراجعا ومراجعة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (16473) مراجعا ،وذلك خلال الفترة نفسها، كما تم إجراء (54674) فحصاً، شملت (26839) فحصا مخبريا، و(27835) فحصا شعاعيا.// انتهى //13:56ت م0081