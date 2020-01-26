أبها 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1700 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية على الأسواق.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم رصد 746 مخالفة، أغلقت على إثرها 104 منشآت صحية ومهنية، وذلك بعد تنفيذ 1239 جولة ميدانية لمراقبي الأمانة.وأشار الحميدي إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها.// انتهى //13:57ت م0082