الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بقسم المحاسبة في كلية الإدارة والأعمال بالتعاون مع نادي المحاسبة الطلابي في الكلية وقسم المحاسبة بكلية المجتمع في منتدى المحاسبين السعودي "ساف" بنسخته الأولى، تحت شعار "مهنة المحاسبة والمراجعة طموحات المستقبل"، المقام برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبتنظيم من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير لعام 2020م.وتأتي مشاركة الجامعة من خلال جناح تعريفي بالجامعة وقسم المحاسبة في كلية الإدارة والأعمال، مع إبراز إنجازات نادي المحاسبة وماذا يقدم من أنشطة لامنهجية تدعم ثقافة التطوع لدى الطالبات وتعزز ارتباطهن بسوق العمل، وما يقوم به من دعوة مهنيين للمشاركة في أنشطة النادي لتقديم دورات وملتقيات.ويهدف المنتدى إلى بيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته وضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، بمشاركة العديد من الهيئات المهنية والمعاهد الدولية كذلك الشركات ومكاتب المحاسبة والجامعات السعودية.ويتخلل المنتدى جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا دوليًا ومحليًا، إضافةً إلى إطلاق المبادرات التي تخدم المهنة ومستقبلها، وإقامة العديد من الفعاليات في المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من 150 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //14:03ت م0084