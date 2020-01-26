مكة المكرمة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع في منطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الجموم لمدة أسبوع وللرجال والنساء في محافظة ميسان لمدة يومين ، كما تتواجد لتقديم الخدمة للرجال في مركز السديرة لمدة ثلاثة أيام, وفي محافظة الكامل ومركز قيا لمدة يومين لكل منهما ، ومحافظة أضم لمدة يوم ، وتختتم مهام عملها يوم الخميس للنساء في محافظة بحرة لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //14:04ت م0085