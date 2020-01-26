مكة المكرمة 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الموهوبات عن البرامج والدورات والخدمات المزمع تنفيذها وتقديمها مع بدايات انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي حيثُ ستؤدي 2081 طالبة اختبار قياس ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين كما ستستعد 250 طالبة لاختبارات نظام التسريع هذا وستتقدم 6 طالبات مرشحات لتمثيل تعليم مكة ضمن تصفيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020 " فيما تحضر إدارة الموهوبات لـ 500 مشروعا علميا ضمن برنامج التلمذة والذي يُعد مبادرة من إدارة الموهوبات لدعم الطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" ودعمها من قبل الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة ما ستتم استضافة أكثر من 4000 زائر للأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، فيما ستكون 300 طالبة في أهبة الاستعداد للمنافسة في التصفيات النهائية لمبادرة الباحث الصغير، وستشارك " 258" طالبة في المسابقة العلمية " جيل نيوم " حيثُ يستعدون للمرحلة الثانية لصقل مواهبهم والاستعداد للوصول للنهائيات والحصول على أحد المراكز الثلاث الأولى .فيما سيخضن 1494 طالبة موهوبة اختبارات الإثراء في مدرسة وفصول الموهوبات، هذا وستستفيد أكثر من 2000 طالبة من برامج مركز الموهوبات كما تنفذ الادارة العديد من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية للكادر التعليمي 168 مستفيدة من معلمات فصول الموهوبات ضمن نطاق دورات البرنامج التأسيسي كما ستقدم دورة البرنامج المتقدم لمعلمات فصول الموهوبات والتي ستستهدف حينها 95 معلمة وسيقام برنامج تدريبي لتأهيل معلمات رعاية الموهوبات المدرسي ومعلمات فصول الموهوبات لتحقيق النمو المهني والتميز في الأداء بإكسابهم المعلومات والمهارات المرتبطة بتخصصهم، والحرص على تزويد معلمات مدرسة وفصول الموهوبات بحقائب الإثراء لتزويد الطالبات الموهوبات بخبرات متنوعة ومتعمقة لدعم الجانب التحصيلي.من جانبها أوضحت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة ليلى الصاعدي أن إدارة الموهوبات تهدف إلى اكتشاف ورعاية لطالبات الموهوبات في التعليم العام، وتنمية مواهبهن بما يلبي احتياجاتهن ويؤهلهن للإسهام في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق سياسة المملكة فيما يتعلق برعاية الموهوبين، وتوفير التعلم المبدع المبني على مهارات التفكير وحل المشكلات المحفز على الابتكار والاختراع، ذلك تقديم الخدمات التعليمية والتربوية التي تحتاجها الطالبات الموهوبات باستخدام أحدث الأساليب والإستراتيجيات المناسبة، وتلبية الاحتياجات النفسيـة والاجتماعية للطالبات الموهــــوبات ذوات الأداء المتميِّز، والحرص على إيجاد بيئة تربوية تعليمية متميزة محققة لمعايير الجودة ومحفزة للتميز والاهتمام بتوعية أولياء أمور الطالبات الموهوبات والمجتمع بضرورة تشجيع بناتهم للتعبيرعن مواهبهن وإبداعاتهن وتحفيزهن لإبراز قدراتهن .وبينت الدكتورة الصاعدي أن إدارة الموهوبات تعمل على تحسين النواتج التعليمية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات في إدارة الموهوبات منها البرنامج الإثرائي المنفذ في فصول الموهوبين التسريع وبرنامج الرعاية الصباحي وبرنامج قافلة الإبداع والمسابقة العلمية لفصول الموهوبين والباحث الصغير .// انتهى //14:07ت م0087